«Лестер» одержал самую крупную гостевую победу в истории чемпионатов Англии по футболу, разгромив со счетом 9:0 «Саутгемптон». Ранее самая крупная победа в выездном матче в рамках высшего дивизиона принадлежала «Сандерленду», который обыграл «Ньюкасл» со счетом 9:1 в 1908 году.

В следующем туре «Лестер» 3 ноября сыграет в гостях с «Кристал Пэласом», «Саутгемптон» днем ранее в гостевом матче встретится с «Манчестер Сити».