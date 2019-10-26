Около миллиона чилийцев вновь вышли на акцию протеста в центре Сантьяго

Они недовольны политикой правительства и присутствием военных на улицах, написала в «Твиттере» мэр столицы Карла Рубилар Бараона. Акция в целом проходит мирно, однако, по данным радиостанции «Био-Био», группа манифестантов попыталась поджечь вход на станцию метро. В инцидент вмешались стражи порядка. Полиция также применила водометы для разгона протестующих в другой части города.

Протесты, которые переросли в беспорядки, начались в Сантьяго в середине октября после повышения стоимости проезда в метро. В связи со сложившейся ситуацией президент Себастьян Пиньера отменил это решение и объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других городов. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 19 человек.