Высланная из США россиянка Мария Бутина летит в Москву рейсом «Аэрофлота»

Его прибытие ожидается в Шереметьеве после полудня. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Роберт Дрисколл. Накануне утром Бутину освободили из американской тюрьмы и передали в ведение сотрудников иммиграционной и таможенной службы. Там она находилась под стражей, ожидая депортации.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина в апреле прошлого года была приговорена в США к 18 месяцам тюрьмы по обвинении в нарушении закона об иноагентах. Она признала вину и пошла на сделку с прокуратурой. После депортации Бутина не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.