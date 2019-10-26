Зампред «Комитета за гражданские права» Андрей Маяков, арестованный по обвинению в мошенничестве, объявил голодовку

Зампредседателя «Комитета за гражданские права» Андрей Маяков, арестованный по обвинению в мошенничестве, объявил голодовку. Он не согласен с действиями следствия и суда. Об этом сообщается в телеграм-канале «Открытые медиа» со ссылкой на члена общественной наблюдательной комиссии Александра Хуруджи. Маякова арестовали на этой неделе. В офисе правозащитной организации прошёл обыск. По версии следствия, он хотел получить за помощь осуждённому «незаконное вознаграждение» в размере 2,5 миллионов рублей. Задержан он был якобы после получения первого транша в 200 тысяч. Маяков свою вину не признаёт.