В честь 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг назвали новый вид жуков семейства перекрылок — самых крошечных в мире. Это насекомое имеет длину менее миллиметра, у него нет глаз и крыльев, но есть усики. Научный сотрудник Лондонского музея естествознания Майкл Дэрби открыл его, когда изучал под микроскопом хранящиеся в музее образцы почвы из Кении. Он подчеркнул, что не ориентировался на размер жука, когда решил назвать его в честь Тунберг. По его словам, он большой ее поклонник.