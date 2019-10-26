В честь 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг назвали новый вид жуков семейства перекрылок — самых крошечных в мире. Это насекомое имеет длину менее миллиметра, у него нет глаз и крыльев, но есть усики. Научный сотрудник Лондонского музея естествознания Майкл Дэрби открыл его, когда изучал под микроскопом хранящиеся в музее образцы почвы из Кении. Он подчеркнул, что не ориентировался на размер жука, когда решил назвать его в честь Тунберг. По его словам, он большой ее поклонник.
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