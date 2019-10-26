Трое фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове освобождены из СИЗО

Это начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Генин, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и инженер противопожарной системы в этой компании Александр Никитин. Родственники встретили их у входа в СИЗО с цветами. Общаться с журналистами никто не захотел, сообщает сайт «Сибирь.Реалии». В следственном изоляторе обвиняемые провели полтора года. Суд 17 октября изменил им меру пресечения на «ограничение определённых действий» из-за истечения максимальных сроков содержания под стражей. Теперь подсудимые свободно могут передвигаться по городу, но им нельзя пользоваться интернетом и сотовым телефоном.

Пожар в «Зимней вишне» произошёл 25 марта 2018 года из-за замыкания электропроводки. 60 человек, в том числе 37 детей, не смогли выбраться из горящего здания. Ещё 147 получили травмы. Всего в рамках дела были арестованы 16 человек.