Фигуранта «московского дела» Андрея Баршая проверят на вменяемость

Его на месяц переведут из СИЗО в Алексеевскую больницу для проведения психиатрической экспертизы. Такое решение принято после амбулаторного обследования. Врачи подозревают, что обвиняемый в применении насилия к представителю власти мог находиться в состоянии аффекта. Об этом рассказал «Новой газете» адвокат Мансур Гильманов.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщила, что на новых фигурантов «московского дела» оказывают давление в изоляторе временного содержания. В частности, сокамерники призывают признать вину, начать сотрудничать со следствием и отказаться от своих адвокатов.