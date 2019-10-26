Осужденная в США россиянка Мария Бутина вылетела из аэропорта Майами в Москву

Прибытие рейса «Аэрофлота» в «Шереметьево» ожидается в 12:15, передает «Интерфакс». На фотографии, которую показали в эфире федерального телеканала, видно, что Бутина сидит у окна. Накануне утром россиянку освободили из американской тюрьмы и передали в ведение сотрудников иммиграционной и таможенной

службы. Там она находилась под стражей, ожидая депортации. Бывшая помощница сенатора Александра Торшина в апреле прошлого года была приговорена в США к 18 месяцам тюрьмы по обвинении в нарушении закона об иноагентах. Она признала вину и пошла на сделку с прокуратурой. После депортации Бутина не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.