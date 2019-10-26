Поэтесса, актриса и театральный педагог Карина Филиппова-Диодорова скончалась в Москве на 86-ом году жизни

Похороны пройдут 31 октября на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее супруга.

Карина Филиппова-Диодорова служила в театре «Современник», преподавала в Музыкальном училище имени Гнесиных. Песни на ее стихи исполняли Майя Кристалинская, Валентина Толкунова, Клавдия Шульженко, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Алла Пугачёва, Филипп Киркоров и Надежда Бабкина.