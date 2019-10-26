Число погибших в результате протестов в Ираке увеличилось до 30, более 2300 пострадали

В их числе протестующие и сотрудники сил безопасности. Об этом говорится в Facebook местной Верховной комиссии по правам человека. Ранее сообщалось о 21 погибшем и порядка 1800 пострадавших. Также сообщается о материальном ущербе, нанесенном 50 правительственным зданиям и офисам партий в ряде провинций. Протесты возобновились в Ираке накануне после перерыва. Всего в первой половине октября, по официальным данным, погибли почти 150 протестующих, около 3,5 тысяч ранены. По данным СМИ, силы безопасности применили водометы и слезоточивый газ. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни.