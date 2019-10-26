Американские сенаторы попросили президента Дональда Трампа не выходить из договора об «Открытом небе»

В заявлении, которое опубликовано на странице представителя Орегона Джеффа Меркли, указывается, что события вокруг Украины доказывают необходимость сохранения этого рычага дипломатического давления на Россию. По мнению авторов документа, вместо выхода из соглашения администрации Трампа необходимо внимательно следить за тем, чтобы Россия полностью выполняла условия договора.
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Третий мир и третий Рим. Нужен ли России африканский престиж за 20 млрд долларов? Проблема наша не в подаренных кому-то невозвратных миллиардах. А в том, что люди, вцепившиеся мертвой хваткой во власть, перестают понимать, что нужно людям, которые где-то там, внизу, копошатся. Зато, конечно, престиж растет и перспективы открываются такие, что аж жутко…
Вот взять, например, двух каких-нибудь лидеров государства. И сравнить… Один – безжалостен к подчиненным: легко увольняет, если что не так; второй «своих не сдает» — в его империи место для золотых дворцов и по миллиарду долларов нашлось всем. Но как подавляющее большинство общественности разделилось на два лагеря – одни обоих обожают, другие – ненавидят?..
Екатерина Котрикадзе: Привычка относиться к этому с пониманием вырабатывалась веками. Сейчас ломается Мы привыкли думать, что мужчина, поскольку он такой мачо и альфа-самец, добытчик, он нас обеспечивает, он имеет право на выплеск эмоций, и что он, если злится, если лютует, если он замахивается на свою бабу-то – ну, нормально!..