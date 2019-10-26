Американские сенаторы попросили президента Дональда Трампа не выходить из договора об «Открытом небе»

В заявлении, которое опубликовано на странице представителя Орегона Джеффа Меркли, указывается, что события вокруг Украины доказывают необходимость сохранения этого рычага дипломатического давления на Россию. По мнению авторов документа, вместо выхода из соглашения администрации Трампа необходимо внимательно следить за тем, чтобы Россия полностью выполняла условия договора.