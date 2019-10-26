В Белоруссии с начала года вынесен третий смертный приговор

Мужчину приговорили к высшей мере за убийство младенца. Решение принято вопреки многократным призывам со стороны Евросоюза к отмене такого вида наказания. Белоруссия остаётся единственным государством Европы, которое продолжает казнить людей. Преступление было совершено в октябре прошлого года. Накануне Брестский суд признал 47-летнего Виктора Сярхеля и 26-летнюю Наталию Колб виновными в убийстве их восьмимесячной дочери. Мать ребенка приговорена к 25 годам лишения свободы – максимальное возможное наказание для женщин в Белоруссии. По данным правозащитных организаций, со времени провозглашения независимости Республики в 1991 году, там были казнены около 400 человек.