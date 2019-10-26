Осужденная в США россиянка Мария Бутина сегодня вернется на родину

Ранее ее признали виновной в ведении лоббистской деятельности без регистрации и приговорили к 1,5 годам тюрьмы.

Бутина прибудет в Россию рейсом из Майами сегодня утром. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Адвокат россиянки Роберт Дрисколл в беседе с ТАСС уточнил, что она прилетит обычным коммерческим рейсом, но конкретное время прибытия неизвестно. Он заверил, что задержек с депортацией не будет.

Накануне Бутину выпустили из тюрьмы, где она отбывала наказание по обвинению в сговоре с целью продвижения интересов России в США, а также в работе без регистрации иностранным агентом. Женщина заключила сделку со следствием, признав свою вину лишь по первому пункту – в противном случае ей грозил длительный срок. Бутиной зачли время, которое она провела в тюрьме в ожидании приговора. Россиянку должны были отпустить на свободу лишь 5 ноября, но в июне этого года срок сократили на десять дней.

После освобождения Бутиной некоторое время нельзя будет посещать США. Предположительно, речь идет о 10-летнем запрете.