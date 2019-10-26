Памятная церемония к 17-ой годовщине со дня штурма Театрального центра на Дубровке состоится сегодня в Москве

Памятная церемония к 17-ой годовщине со дня штурма Театрального центра на Дубровке, где террористы удерживали заложников, состоится сегодня в Москве.

Церемония состоится на площади у Театрального центра. Она начнется в 10 утра с реквиема-посвящения «Норд-Осту». Затем пройдет «минута молчания», после чего в небо запустят 130 белых воздушных шаров в память о каждом погибшем заложнике. К мемориальной доске с именами жертв трагедии и памятнику жертвам террора возложат цветы. После этого состоится концерт-реквием и церковная поминальная служба. Организатором памятной церемонии выступает Региональная Общественная Организация содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост».

23 октября 2002 года террористы захватили театральный центр во время представления мюзикла «Норд-Ост». В заложниках оказалось более 900 человек. На протяжении следующих дней власти вели переговоры, а утром 26 октября начался штурм. По официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников, в организации «Норд-Ост» утверждают, что жертв гораздо больше.

По одной из версий, большинство заложников в театральном центре на Дубровке погибли от отравления усыпляющим газом, который спецназ применил во время штурма. Его состав до сих пор не раскрыт