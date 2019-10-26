Около 50 россиянок с детьми пропали в Сирии, выбравшись из лагеря, известного как тюрьма для семей боевиков

Около 50 россиянок с детьми – всего более ста человек – пропали в Сирии, выбравшись из лагеря, известного как тюрьма для семей боевиков. Об этом сообщает русская служба Би-би-си. Речь идёт о лагерях, которые в последнее время находились под контролем курдского ополчения. После того, как Турция начала военную операцию в Сирии, курдам пришлось покинуть свои позиции. Через несколько дней после того, как лагерь опустел, в интернете появилось видео, где несколько девушек в никабах называют свои имена и произносят «Из России». Родственники ищут этих девушек уже неделю, отмечается в сообщении.