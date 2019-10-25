Эксперты, приглашенные Роскомнадзором, нашли сатанизм в творчестве певца Егора Крида

Ведомство опубликовало результаты экспертизы. Тексты песен, видеоклипы и записи с концертов, а также рекламу с участием артиста изучила комиссия при общественной организации под названием «Национальный совет социальной информации». В заключении говорится, что песни Крида причиняют вред здоровью и развитию детей, вводят в транс и искажают представление о нормах поведения в обществе. Также в тексте говорится о сатанизме, тотальном цинизме и антироссийской идеологической ориентации. В шапке документа упоминается город Тюмень. Ранее тюменский родительский комитет пообещал, что организует проверку творчества Крида. Организация пытается добиться отмены в Тюмени концерта артиста, намеченного на 19 ноября.