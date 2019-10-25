В Министерстве траспорта предложили организовать на станциях метро и железнодорожных платформах пункты приема бутылок

Предполагается, что можно будет сдавать пластиковую и стеклянную тару, а также алюминиевые банки. Взамен можно будет рассчитывать на пополнение транспортной карты или начисление баллов на оплату парковки, — сообщает агентство ТАСС. Пока инициатива на стадии обсуждения.