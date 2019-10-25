Правительство вводит систему компенсации для иностранных компаний за съёмки фильмов в России

Об этом, как сообщает агентство «Интерфакс», на встрече с представителями киноиндустрии сообщил министр культуры Владимир Мединский. По его словам, иностранные продюсеры в случае партнёрства с российскими компаниями смогут рассчитывать на возмещение до 40 процентов расходов, понесённых в нашей стране. Мединский добавил, что соответствующее постановление премьер Дмитрий Медведев подпишет завтра.
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Третий мир и третий Рим. Нужен ли России африканский престиж за 20 млрд долларов? Проблема наша не в подаренных кому-то невозвратных миллиардах. А в том, что люди, вцепившиеся мертвой хваткой во власть, перестают понимать, что нужно людям, которые где-то там, внизу, копошатся. Зато, конечно, престиж растет и перспективы открываются такие, что аж жутко…
Вот взять, например, двух каких-нибудь лидеров государства. И сравнить… Один – безжалостен к подчиненным: легко увольняет, если что не так; второй «своих не сдает» — в его империи место для золотых дворцов и по миллиарду долларов нашлось всем. Но как подавляющее большинство общественности разделилось на два лагеря – одни обоих обожают, другие – ненавидят?..
Екатерина Котрикадзе: Привычка относиться к этому с пониманием вырабатывалась веками. Сейчас ломается Мы привыкли думать, что мужчина, поскольку он такой мачо и альфа-самец, добытчик, он нас обеспечивает, он имеет право на выплеск эмоций, и что он, если злится, если лютует, если он замахивается на свою бабу-то – ну, нормально!..