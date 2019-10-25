Правительство вводит систему компенсации для иностранных компаний за съёмки фильмов в России

Об этом, как сообщает агентство «Интерфакс», на встрече с представителями киноиндустрии сообщил министр культуры Владимир Мединский. По его словам, иностранные продюсеры в случае партнёрства с российскими компаниями смогут рассчитывать на возмещение до 40 процентов расходов, понесённых в нашей стране. Мединский добавил, что соответствующее постановление премьер Дмитрий Медведев подпишет завтра.