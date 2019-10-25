В Забайкалье Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства восьми военнослужащих

Подозреваемым стал солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов. По данным Минобороны, сегодня вечером при смене караула он открыл огонь по своим сослуживцам из табельного оружия. Два человека в тяжелом состоянии. В Минобороны настаивают, что стрельба не связана с конфликтом на службе. В ведомстве считают, что солдат стрелял из-за нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. В то же время сайт «Медуза» со ссылкой на Телеграм-каналы пишет, что по данным источников причиной стрельбы могли стать неуставные отношения.