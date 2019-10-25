В Чили началась забастовка водителей грузовиков

Они возмущены дорожными сборами, — сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс». В рамках протестной акции сотни грузовиков медленно проехали по дороге, огибающей столицу Чили Сантьяго, требуя отменить сборы за проезд по платным трассам. К ним присоединились водители легковых автомобилей и мотоциклисты.