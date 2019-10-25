Сына российского кинопродюсера Александра Роднянского назначили советником премьер-министра Украины

Об этом сообщает РБК. В пресс-службе Роднянского-старшего изданию уточнили, что Александр Роднянский-младший стал главным экономическим советником Алексея Гончарука на общественных началах. По данным агентства Рейтер, 34-летний Роднянский-младший был и экономическим советником Владимира Зеленского после избрания политика на пост президента. Продюсер Александр Роднянский был одним из основателей украинского телеканала «1+1», с которым сотрудничает студия Зеленского «Квартал 95».