Фигуранта «московского дела» Андрея Баршая отправляют в психиатрическую больницу

Следствие решило назначить ему экспертизу, которая будет стационарной и займёт около месяца, рассказал сайту «Медиазона» адвокат Баршая Мансур Гильманов. По словам защитника, сегодня молодого человека возили на амбулаторную экспертизу, после чего следователь сказал, что у врачей возникли сомнения. Якобы медики не исключили, что студент невменяемый или мог находиться в состоянии аффекта. Баршая задержали в середине октября. Его обвиняют в том, что он с разбега толкнула сотрудника Росгрвадии во время акции протеста 27 июля.