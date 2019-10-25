Исследователи признали творчество певца Егора Крида губительным для самосознания

Их заключение опубликовал Роскомнадзор.

Национальный совет социальной информации заключил, что творчество музыканта опасно для детей. Там подчеркнули, что Егор Крид отрицает семейные ценности и пропагандирует такую точку зрения среди молодежи, а это «равносильно убийству русского самосознания, а значит всего народа».

Также исследователи отметили, что творчество Крида может стать причиной гибели российского государства. Они объяснили это тем, что исполнитель пользуется ненормативной лексикой, а она, в свою очередь может деформировать народ как духовно, так и физически.

В итоге эксперты пришли к выводу, что как на само творчество Крида, так и на его рекламу, необходимо ставить марку 18+.

Кто именно был заказчиком этого исследования – неизвестно, но в шапке документа упоминается Тюмень. Ранее родительский комитет этого города развернул полноценную информационную компанию, чтобы запретить там концерт Егора Крида. По данным сайта 72.ру активисты неоднократно называли творчество музыканта аморальным и грозились обратиться сразу в несколько государственных ведомств.

Все три эксперта, которые писали это заключение, прошли аккредитацию Роскомнадзора и работают больше года.