Самарским учителям запретили пользоваться иностранными мессенджерами и социальными сетями

В столице региона, где считающий себя технократом губернатор и бывший мэр Дмитрий Азаров демонстративно ведёт свои аккаунты в твиттере и инстаграмме, учителям приказано отказаться в своей профессиональной работе от зарубежных мессеннджеров. В документе, официальный статус которого позже подтвердили в городском департаменте образования, директор школы Яков Фиш прямо запрещает своим подчинённым использование зарубежных интернет-сервисов для обмена служебной информацией. В черный список попали WhatsApp, Viber, Skype, Twitter, Instagram, Facebook, Google, Gmail, Livejournal и даже ICQ. Чиновники мэрии, в свою очередь, заявили, что они ничего не приказывают, а только рекомендуют руководителям образовательных учреждений и делают это якобы в соответствии с решениями совета по защите информации при полпреде президента в Приволжскоом федеральном округе и письмам департамента информационных технологий и связи Самарской области.



Для размещения служебной информации сотрудникам самарских школ приказано до 31 октября зарегистрироваться в мессенджере ТамТам, а служебное общение в Viber прекратить уже 1 ноября.