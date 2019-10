Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к трём зарубежным СМИ

Суд признал недостоверной информацию в статьях британских газет «Телеграф» и «Таймс» и материале американского журнала «Нэйшн». По мнению Дерипаски, именно эти данные стали основанием для введения в отношении него персональных санкций со стороны США. Сегодняшнее решение суда было ожидаемым, сказал «Эху» адвокат Олега Дерипаски Алексей Мельников.

«Суд удовлетворил наши требования в полном объеме, а именно признал недостоверными и обязал опровергнуть три публикации, в частности, материал The Telegraph «Связанный с политиками олигарх заказал убийство банкира», статью The Times «Миллиардер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами», а также заметку американского The Nation «Кремлевские связи Маккейна», — рассказал адвокат.

А.Мельников также отметил, что заседание прошло без явки представителей ответчиков, хотя они были уведомлены о дате, месте его проведения и сути исковых требований.

Вместе с тем адвокат сообщил, что не ожидает прямых юридических последствий для ответчиков. «В Великобритании и США данное решение признаваться не будет. Но оно важно, например, для рассматриваемого в суде США иска к министерству финансов США», — пояснил А.Мельников.