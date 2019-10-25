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22:01, 25 октября 2019

В ООН призвали уважать права граждан на мирные протесты

С соответствующим заявлением сегодня выступил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь организации обратил внимание на то, что волна протестов сейчас наблюдается по всему миру.



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