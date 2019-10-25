В ООН призвали уважать права граждан на мирные протесты

С соответствующим заявлением сегодня выступил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.
Генеральный секретарь организации обратил внимание на то, что волна протестов сейчас наблюдается по всему миру.
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С соответствующим заявлением сегодня выступил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.
Генеральный секретарь организации обратил внимание на то, что волна протестов сейчас наблюдается по всему миру.
Третий мир и третий Рим. Нужен ли России африканский престиж за 20 млрд долларов? Проблема наша не в подаренных кому-то невозвратных миллиардах. А в том, что люди, вцепившиеся мертвой хваткой во власть, перестают понимать, что нужно людям, которые где-то там, внизу, копошатся. Зато, конечно, престиж растет и перспективы открываются такие, что аж жутко…
Екатерина Котрикадзе: Привычка относиться к этому с пониманием вырабатывалась веками. Сейчас ломается Мы привыкли думать, что мужчина, поскольку он такой мачо и альфа-самец, добытчик, он нас обеспечивает, он имеет право на выплеск эмоций, и что он, если злится, если лютует, если он замахивается на свою бабу-то – ну, нормально!..