Член правления управляющей компании «Альфа-Капитал» Евгений Живов покинул свой пост после обвинений в домашнем насилии

В пресс-службе компании изданию РБК сказали, что «Альфа-Капитал» разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении.

Несколько дней назад бывшая супруга Живова обвинила его в том, что он избил ребенка и ее саму и приложила фотографии с синяками. Евгений Живов в беседе с изданием «База» отрицал обвинения.