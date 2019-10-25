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21:37, 25 октября 2019

Член правления управляющей компании «Альфа-Капитал» Евгений Живов покинул свой пост после обвинений в домашнем насилии

В пресс-службе компании изданию РБК сказали, что «Альфа-Капитал» разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении.
Несколько дней назад бывшая супруга Живова обвинила его в том, что он избил ребенка и ее саму и приложила фотографии с синяками. Евгений Живов в беседе с изданием «База» отрицал обвинения.



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