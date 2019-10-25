Социальная сеть Фейсбук в тестовом режиме запустила свой собственный новостной сервис

Предполагается, что пользователи получат доступ к публикациям нескольких десятков средств массовой информации. В их числе «Уолл-Стрит Джорнел», «Вашингтон Пост», «Фокс Ньюс». Со всеми участниками проекта подписаны лицензионные соглашения. В компании рассказали, что впервые будут платить за право пользования новостным контентом. Суммы не раскрываются. На начальном этапе доступ к сервису получат 200 тысяч пользователей мобильного приложения соцсети в США. Отмечается, что ленту новостей можно будет настраивать в соответствии со своими предпочтениями.
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Третий мир и третий Рим. Нужен ли России африканский престиж за 20 млрд долларов? Проблема наша не в подаренных кому-то невозвратных миллиардах. А в том, что люди, вцепившиеся мертвой хваткой во власть, перестают понимать, что нужно людям, которые где-то там, внизу, копошатся. Зато, конечно, престиж растет и перспективы открываются такие, что аж жутко…
Екатерина Котрикадзе: Привычка относиться к этому с пониманием вырабатывалась веками. Сейчас ломается Мы привыкли думать, что мужчина, поскольку он такой мачо и альфа-самец, добытчик, он нас обеспечивает, он имеет право на выплеск эмоций, и что он, если злится, если лютует, если он замахивается на свою бабу-то – ну, нормально!..