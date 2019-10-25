Социальная сеть Фейсбук в тестовом режиме запустила свой собственный новостной сервис

Предполагается, что пользователи получат доступ к публикациям нескольких десятков средств массовой информации. В их числе «Уолл-Стрит Джорнел», «Вашингтон Пост», «Фокс Ньюс». Со всеми участниками проекта подписаны лицензионные соглашения. В компании рассказали, что впервые будут платить за право пользования новостным контентом. Суммы не раскрываются. На начальном этапе доступ к сервису получат 200 тысяч пользователей мобильного приложения соцсети в США. Отмечается, что ленту новостей можно будет настраивать в соответствии со своими предпочтениями.