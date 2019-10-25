Жители одного из домов Петербурга провели крестный ход в надежде таким образом избавиться от тараканов

Об этом сообщает сайт «Росбалт». Перед этим в соцсетях появилась фотография объявления в подъезде дома. Авторы отмечали, что война с тараканами продолжается много лет, но избавиться от них не получается без божьей помощи. Организаторы попросили жителей, готовых присоединиться, взять с собой иконы. Сколько человек участвовали в крестном ходе, не сообщается.