В Москве арестовали высокопоставленного чиновника Федерального дорожного агентства Сергея Улеева по подозрению в получении взятки на 6 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС. Решение принял Басманный суд. Отмечается, что помимо Улеева, который занимает пост начальника управления автодорог «Каспий», как предполагаемый сообщник арестован его подчиненный.
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