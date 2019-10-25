В Москве арестовали высокопоставленного чиновника Федерального дорожного агентства Сергея Улеева по подозрению в получении взятки на 6 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС. Решение принял Басманный суд. Отмечается, что помимо Улеева, который занимает пост начальника управления автодорог «Каспий», как предполагаемый сообщник арестован его подчиненный.