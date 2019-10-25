В Москве возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских с гранатами для игры в страйкбол

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД. По версии ведомства, в сентябре к инспекторам ДПС обратился мужчина. Он просил вызвать ему «скорую помощь», затем вытащил из рюкзака страйкбольные гранаты, из одной из которых выдернул чеку и бросил в сторону полицейских. Источник агентства Интерфакс говорил, что это был уроженец республики Бурятия, который находился под воздействием наркотиков.