Генсек ООН призвал лидеров стран защищать свободу выражения мнений и мирных собраний

Выступая перед журналистами, Антониу Гутерриш также сказал, что силы безопасности должны действовать максимально сдержанно, в соответствии с международным правом. Генеральный секретарь организации обратил внимание на волну протестов по всему миру и подчеркнул, что соблюдение прав граждан – это обязанность правительств.