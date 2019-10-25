Телерадиокомпания Би-би-си начала съемки сериала об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери

Как сообщается, картина будет посвящена не шпионской истории, а драме города, жители которого в прошлом году столкнулись с химическим оружием.

Сергея и Юлию Скрипаль отравили в Солсбери в марте прошлого года. Спустя несколько месяцев отравляющее вещество «Новичок» стало причиной смерти жительницы соседнего городка Дон Стерджесс и серьезной болезни ее партнера Чарли Роули.