Трех фигурантов уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» выпустили из СИЗО

В их числе обвиняемый в халатности пожарный, — сообщает агентство ТАСС. Всем троим изменили меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий.

Пожар в кемеровском торговом центре произошел в марте прошлого года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.