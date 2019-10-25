В их числе обвиняемый в халатности пожарный, — сообщает агентство ТАСС. Всем троим изменили меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий.
Пожар в кемеровском торговом центре произошел в марте прошлого года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Трех фигурантов уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» выпустили из СИЗО
В их числе обвиняемый в халатности пожарный, — сообщает агентство ТАСС. Всем троим изменили меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий.