Генсек ООН выразил обеспокоенность накрывающей мир волной протестов

Антониу Гутерриш подчеркнул, что правительства обязаны защищать свободу выражения мнений и свободу мирных собраний. Силы безопасности должны действовать максимально сдержанно, в соответствии с международным правом, — сказал Гутерриш, выступая перед журналистами. Он подчеркнул, что призывает лидеров в разных странах прислушиваться к реальным проблемам реальных людей.