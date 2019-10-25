На архангельского журналиста завели дело об осквернении предметов религиозного почитания

В отношении архангельского журналиста 29.ru Ярослава Вареника завели административное дело об умышленном публичном осквернении предметов религиозного почитания за размещение в соцсети видеоклипа польской группы «Batushka». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам журналист.

«Сегодня из полиции пришло письмо о том, что против меня заведено административное дело по статье 5.26 КоАП РФ. Оказалось, что в 2016 году я разместил на своей странице в соцсети «Вконтакте» клип польской блэк-метал группы «Batushka». Они совмещают старославянский язык и песнопения с блэк-металом и экстрим вокалом. В клипе присутствует нарезка кадров с патриархом Кириллом с применением спецэффектов», — рассказал Я.Вареник.

Журналист подчеркнул, что если его оштрафуют, в будущем он намерен обращаться в ЕСПЧ.

Ранее у Я.Вареника арестовали счета по делу Фонда Борьбы с Коррупцией Алексея Навального. На карте у журналиста находилось 44,5 тысячи рублей. За неделю до этого у Ярослава Вареника прошли обыски по тому же делу. У него изъяли телефон, блокнот, жесткий диск и два рукописных листа.