Российский «Forbes» рассматривает возможность обращения в полицию из-за ложных сообщений об обысках в их редакции

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор издания «Forbes» в России Эльмар Муртазаев.

«Ранее в одном из телеграм-каналов прошла информация про обыски, а потом это сообщение перепостило РЕН ТВ, которое почему-то не спросило нашего мнения на этот счет. Дальше началось активное транслирование данной информации, в связи с чем наши юристы рассматривают возможность обращения в полицию. Но об этом нельзя говорить как о состоявшемся решении», — сказал директор издания.

Э.Муртазаев усмотрел во всем этом «продолжение кампании, которая идет против «Forbes» уже полторы недели», после того, как издание обвинили в коррупции. Юристы «Forbes», в свою очередь, подали иск о защите деловой репутации.