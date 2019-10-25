В честь Греты Тунберг назвали новый вид самых крошечных в мире жуков

Такое решение приняли в лондонском Музее естествознания. Об этом говорится на его сайте. Речь идет о жуках-перокрылках, имеющих длину менее 0,8 миллиметра. У них нет глаз и крыльев, но есть усы. Ученый Майкл Дерби, открывший этот вид, сказал, что является большим поклонником Греты Тунберг, он решил, что это будет дополнительным признанием ее заслуг.

16-летняя шведская экоактивистка стала известная своей акцией-забастовкой у парламента Стокгольма. Она говорила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока власти не начнут соблюдать соглашение по климату. Девушку поддержали многие школьники в разных странах. Она была выдвинута на соискание Нобелевской премии мира. в сентябре школьница приехала в Нью-Йорк, где выступила с резонансной речью на климатическом саммите ООН.