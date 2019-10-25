Самарским школам рекомендовали отказаться от использования иностранных мессенджеров и перейти на сервис «ТамТам»

Самарским школам рекомендовали отказаться от использования иностранных мессенджеров и перейти на отечественный сервис «ТамТам». Соответствующие письма в учебные заведения направил департамент образования городской администрации. Авторы предлагают не использовать для обмена служебной информацией сервисы Gmail, Yahoo, а также иностранные соцсети, мессенджеры и облачные сервисы. Как пишет газета «Коммерсантъ», после этого стало известно, что по меньшей мере в одной из школ директор дал распоряжение сотрудникам зарегистрироваться в «ТамТаме» и прекратить общение в служебных чатах в Viber. Об аналогичном требовании изданию сказали еще в ряде школ.