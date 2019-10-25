8 военнослужащих погибли, двое пострадали в результате стрельбы в воинской части в Забайкальском крае

По подозрению в убийстве задержан солдат-срочник. По предварительным данным местных СМИ, рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь после смены караула. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело. В Минобороны считают, что преступление могло произойти из-за нервного срыва, не связанного с несением службы. Между тем, в Телеграм-каналах распространяется версия о неуставных отношениях.