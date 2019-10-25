Окружной суд Амстердама арестовал все акции оператора «Турецкого потока»

Об этом сообщила компания «Нафтогаз Украины». Основанием, по ее утверждению, стало подозрение в мошеннических действиях «Газпрома» при передаче акций предприятию «Трансгаз Краснодар». «Дочка» «Газпрома», компания «Южный поток», подтвердила арест своих акций, — передает агентство ТАСС. При этом в компании заверили, что это никак не повлияет на строительные работы и эксплуатацию морского газопровода «Турецкий поток».