Как сообщает агентство ТАСС, коммунисты подготовили проект обращения. В нем говорится о росте рецидивной преступности и усилении террористических угроз. Бороться с этим, по мнению коммунистов, необходимо, в том числе, назначая наказание в виде смертной казни.
Дискуссия о возможности возвращения высшей меры наказания возникла после резонансного убийства в Саратове 9-летней девочки в середине октября.
Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда сказал, что возможность возвращения смертной казни в Кремле не обсуждается.
Депутаты от КПРФ предложили Госдуме обратиться к Владимиру Путину с просьбой вернуть в стране смертную казнь
Как сообщает агентство ТАСС, коммунисты подготовили проект обращения. В нем говорится о росте рецидивной преступности и усилении террористических угроз. Бороться с этим, по мнению коммунистов, необходимо, в том числе, назначая наказание в виде смертной казни.