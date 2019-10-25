В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, где задержанный получил смертельные ожоги кипятком

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД. Еще 7 человек, среди которых есть руководители, предупредили о неполном служебном соответствии.

36-летний мужчина, задержанный за мелкое хулиганство, погиб несколько дней назад. В полиции заявили, что он вел себя агрессивно и сорвал батарею, что и стало причиной ожогов. Родственники в эту версию не поверили.