Петербургский архив рассекретит почти 20 тысяч документов, которые связаны с партизанским движением

Это будет приурочено к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Центральный архив Петербурга готовится через полгода опубликовать около 20 тысяч документов, которые до этого находились под грифом «секретно». Все они, как сообщает ТАСС, связаны с Ленинградским штабом партизанского движения. Он существовал во время Великой Отечественной войны. Среди документов – списки партизанских отрядов, переписка с гражданами и отчеты о боевых действиях. Рассекреченные документы, по мнению главы архива Валерия Тарадина, прольют свет на партизанский быт: в архиве содержатся сведения о том, как партизаны отдыхали, чем лечились и что ели. Помимо этого, там есть информация о расстрелах, которые производили войска гитлеровской Германии.

Документы не собираются оцифровывать – их можно будет увидеть только в архиве в оригинальном формате.