МИД России приветствовал освобождение россиянки Марии Бутиной

Глава ведомства Сергей Лавров сказал, что американское правосудие после долгих проволочек приняло решение, которого добивалась Москва. Слова министра приводит агентство ТАСС. Ранее сегодня телеканал NВС сообщил, что Бутину выпустили из тюрьмы. Сейчас она находится у представителей американской иммиграционной службы. Как ожидается, россиянку в ближайшее время депортируют из Соединенных Штатов.

Мария Бутина была арестована в США летом прошлого года. В апреле ее приговорили к полутора годам тюрьмы по обвинению в сговоре с целью продвижения интересов России в США и ведении этой деятельности без регистрации иностранным агентом.