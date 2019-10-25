В перестрелке в Харькове погиб один из свидетелей по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова

Владимир Борох не успел дать показания в суде, — рассказал «Эху» его адвокат Святослав Пархоменко.
Денис Вороненков был убит в Киеве в марте 2017-го года.
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Владимир Борох не успел дать показания в суде, — рассказал «Эху» его адвокат Святослав Пархоменко.
Денис Вороненков был убит в Киеве в марте 2017-го года.
Третий мир и третий Рим. Нужен ли России африканский престиж за 20 млрд долларов? Проблема наша не в подаренных кому-то невозвратных миллиардах. А в том, что люди, вцепившиеся мертвой хваткой во власть, перестают понимать, что нужно людям, которые где-то там, внизу, копошатся. Зато, конечно, престиж растет и перспективы открываются такие, что аж жутко…
Хотите как в Каталонии? Лично я не хочу. Не хочу, чтобы жгли, перекрывали и чтобы били полицейских. Но ведь от нас ждут ответа, что куда лучше, когда массовыми беспорядками объявляют просто любой протест. И как замечательно, когда ты идешь по улице, а росгвардеец тебе ломает ноги в профилактических целях…