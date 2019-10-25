На Волгоградском проспекте опрокинулась цистерна со сжатым кислородом

Сейчас движение по проспекту закрыто. Агентству «Москва» сообщили, что движение перекрыли, чтобы откачать газ.

В Центре организации дорожного движения уточняют, проезд возможен только в сторону области и только по дублеру.

Движение в центр закрыто от станции метро «Кузьминки». В область перекрытие начинается в районе дома 56 по Волгоградскому проспекту.

Ранее сегодня столичный ЦОДД предупреждал о том, что ситуация на дорогах вечером пятницы будет осложнена, поездки рекомендовали отложить до восьми вечера.