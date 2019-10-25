Во «Внуково» самолет «Победы», выполняющий рейс в Братиславу, вернулся на стоянку из-за попадания птицы в двигатель

Во «Внуково» самолет авиакомпании «Победа», выполняющий рейс в Братиславу, вернулся на стоянку из-за попадания птицы в двигатель. Об этом со ссылкой на источники сообщают РИА Новости и РБК. Согласно этим данным, принято решение о замене лайнера. Официальных комментариев на этот счет пока не поступало.