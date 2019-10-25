Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства военнослужащих в Забайкалье

Подозреваемым стал солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов. По данным Минобороны, сегодня вечером при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы открыл огонь по своим сослуживцам из табельного оружия. 8 человек погибли, двое в тяжелом состоянии. в Минобороны настаивают, что стрельба не связана с конфликтом на службе. В ведомстве считают, что солдат стрелял из-за нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. В то же время сайт «Медуза» со ссылкой на Телеграм-каналы пишет, что по данным источников причиной стрельбы стали неуставные отношения.
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