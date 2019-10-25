В одном из матчей чемпионата Западной Азии девушки помогли сопернице поправить хиджаб, упавший с ее головы

Футболистки иорданского клуба «Шебаб Аль Ордон» был и одеты по законам шариата, их соперницы представляли Арабский православный клуб и выступали в более привычном для футбола виде. Тем не менее именно они пришли на помощь девушке, которая потеряла платок и могла нарушить эти суровые законы. Сначала ее обступили три футболистки, а потом к ним подбежали еще две спортсменки. Они встали в круг и обнявшись скрыли мусульманку от телекамер, дав ей возможность спокойно привести форму в порядок. Зрители аплодисментами поблагодарили девушек за их поступок. Ролик стал весьма популярным в соцсетях. Благородство футболисток «Арабского православного клуба» оценили в ютьюбе более 4 миллионов человек.

Матч был остановлен всего на 30 секунд.